У Великій Британії дитинча тюленя залізло на човен веслувальниці та стало зіркою інтернету

Дитинча тюленя вирішило покататися на каяку — і стало зіркою.

На річці Дарт у містечку Тотнес (графство Девон, Велика Британія), розташованому за п’ять миль від Ла-Маншу, веслувальниця стала свідком незвичайної події: допитливе дитинча тюленя вибралося прямо на її каяк. Про це пише медіа What’s The Jam.

Місцевий фотограф Корентін Сміт зафіксував момент і поділився кадрами із ЗМІ. «Я ніколи не бачив тюленя так далеко вгору по річці, а тим більше — на човні веслувальника. Це було справді особливе видовище», — розповів він.

Фахівчиня проєкту The Seal Project Сара Грінслейд похвалила веслувальницю Луїзу Манінг за спокійну реакцію. «Це прекрасна зустріч, але варто пам’ятати: тюлені залишаються дикими тваринами. Хоча вони виглядають дружніми, їхня поведінка може бути непередбачуваною», — зазначила вона.

Сама Луїза, яка регулярно тренується на річці, зізналася, що вперше зіткнулася з такою ситуацією: «Це було досить особливе. Сподіваюся, колись повториться, але не впевнена, що так трапиться знову».

