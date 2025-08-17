Практика судов
Пассажиропоток через границу Украины бьет рекорды – 778 тысяч человек за неделю

21:56, 17 августа 2025
Пассажиропоток через границу Украины вырос на 5,6% по сравнению с 2024 годом.
Фото: censor.net
По данным Государственной пограничной службы Украины, с 9 по 15 августа 2025 года пассажиропоток через украинскую границу составил 778 тысяч человек, что является рекордным показателем для военного времени вторую неделю подряд. Для сравнения, в августе 2024 года максимальный недельный пассажиропоток достигал 737 тысяч.

На 11-й неделе лета количество выездов из Украины выросло с 376 тысяч до 378 тысяч, тогда как въезды уменьшились с 402 тысяч до 400 тысяч. В выходные 9–10 августа ежедневно фиксировалось 122–123 тысячи пересечений границы, а в субботу, 16 августа, – 121 тысяча.

Количество транспортных средств, пересекших границу, выросло со 142 тысяч до 144 тысяч за неделю, но поток машин с гуманитарными грузами сократился с 570 до 524.

По состоянию на 18:00 17 августа самые большие очереди легковых автомобилей на границе с Польшей были в пункте пропуска «Устилуг» – 95 машин. В «Краковце» ждали 75 авто, в «Грушеве» – 45, в «Угринове» – 35, в «Шегине» – 30, в «Раве-Русской» – 20, в «Нижанковичах» – 15. На венгерской границе самые большие очереди зафиксированы в «Лужанке» и «Косино» – по 40 машин, в «Вилку», «Тисе» и «Дзвінковому» – по 30. На словацкой границе в «Ужгороде» ждали 40 автомобилей, в «Малом Березном» – 25. На румынской границе очередь в «Порубном» составила 40 машин.

В этом году пассажиропоток на 5,6% выше, чем за аналогичный период 2024 года, когда за неделю выехало 361 тысяча человек, въехало – 376 тысяч, а поток машин составил 131 тысячу.

