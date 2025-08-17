Пасажиропотік через кордон України б’є рекорди – 778 тисяч осіб за тиждень

Пасажиропотік через кордон України зріс на 5,6% порівняно з 2024 роком.

Фото: censor.net

За даними Державної прикордонної служби України, з 9 по 15 серпня 2025 року пасажиропотік через український кордон склав 778 тисяч осіб, що є рекордним показником для воєнного часу другий тиждень поспіль. Для порівняння, у серпні 2024 року максимальний тижневий пасажиропотік досягав 737 тисяч.

На 11-му тижні літа кількість виїздів з України зросла з 376 тисяч до 378 тисяч, тоді як в’їзди зменшилися з 402 тисяч до 400 тисяч. У вихідні 9–10 серпня щоденно фіксувалося 122–123 тисячі перетинів кордону, а в суботу, 16 серпня, – 121 тисяча.

Кількість транспортних засобів, що перетнули кордон, зросла зі 142 тисяч до 144 тисяч за тиждень, але потік машин із гуманітарними вантажами скоротився з 570 до 524.

Станом на 18:00 17 серпня найбільші черги легкових автомобілів на кордоні з Польщею були в пункті пропуску «Устилуг» – 95 машин. У «Краківці» чекали 75 авто, у «Грушеві» – 45, в «Угринові» – 35, у «Шегині» – 30, у «Раві-Руській» – 20, у «Нижанковичах» – 15. На угорському кордоні найбільші черги зафіксовано в «Лужанці» та «Косино» – по 40 машин, у «Вилку», «Тисі» та «Дзвінковому» – по 30. На словацькому кордоні в «Ужгороді» чекали 40 авто, у «Малому Березному» – 25. На румунському кордоні черга в «Порубному» склала 40 машин.

Цьогорічний пасажиропотік на 5,6% вищий, ніж за аналогічний період 2024 року, коли за тиждень виїхало 361 тисяча осіб, в’їхало – 376 тисяч, а потік машин склав 131 тисячу.

