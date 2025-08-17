В Одессе вспыхнул масштабный пожар на складе вторсырья – фото

Утром на 21-м километре Старокиевской дороги в Одесской области вспыхнул пожар в складском помещении с вторсырьем. Огонь охватил площадь около 1500 кв. м.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, к тушению были привлечены силы по повышенному номеру вызова. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на все здание.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и размер убытков сейчас устанавливают специалисты.
В ГСЧС показали масштабы пожара на фото:
