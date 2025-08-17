Практика судов
Мирное предложение России – это диктат агрессора, – посол ЕС в Украине Матернова

21:18, 17 августа 2025
Посол ЕС заявила, что отказ от территорий Украины является ничем иным, как диктатом РФ.
Мирное предложение России – это диктат агрессора, – посол ЕС в Украине Матернова
Фото: rbc.ua
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова раскритиковала так называемое «мирное предложение» России, назвав его диктатом агрессора.

По словам Матерновой, во время встречи в Анкоридже президент США Дональд Трамп не настаивал на прекращении огня, тогда как президент России Владимир Путин предложил Украине уступить восточные области, что превышает территории, захваченные военным путем. «Такой «мир» неприемлем», – заявила посол.

Она подчеркнула, что ЕС с начала войны четко поддерживает принципы международного права, в частности полное уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. «Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами. Завтра президента Зеленского в Вашингтоне будут сопровождать лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и Европейского союза. Их совместное присутствие в Белом доме является четким сигналом: Европа единая и решительная с Украиной. Она не потерпит мира, который является просто другим словом для капитуляции», – отметила Матернова.

Матернова добавила, что вместе с США необходимо заставить Россию к реальному прекращению огня и переговорам о настоящем мире. «ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и разум. Потому что поставить агрессора в положение диктовать условия мира будет означать поставить под угрозу мир во всей Европе», – подытожила она.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

