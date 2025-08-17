Мирное предложение России – это диктат агрессора, – посол ЕС в Украине Матернова

Посол ЕС заявила, что отказ от территорий Украины является ничем иным, как диктатом РФ.

Фото: rbc.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова раскритиковала так называемое «мирное предложение» России, назвав его диктатом агрессора.

По словам Матерновой, во время встречи в Анкоридже президент США Дональд Трамп не настаивал на прекращении огня, тогда как президент России Владимир Путин предложил Украине уступить восточные области, что превышает территории, захваченные военным путем. «Такой «мир» неприемлем», – заявила посол.

Она подчеркнула, что ЕС с начала войны четко поддерживает принципы международного права, в частности полное уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. «Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами. Завтра президента Зеленского в Вашингтоне будут сопровождать лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и Европейского союза. Их совместное присутствие в Белом доме является четким сигналом: Европа единая и решительная с Украиной. Она не потерпит мира, который является просто другим словом для капитуляции», – отметила Матернова.

Матернова добавила, что вместе с США необходимо заставить Россию к реальному прекращению огня и переговорам о настоящем мире. «ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и разум. Потому что поставить агрессора в положение диктовать условия мира будет означать поставить под угрозу мир во всей Европе», – подытожила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.