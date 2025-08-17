Мирна пропозиція Росії – це диктат агресора, – посол ЄС в Україні Матернова

Посол ЄС заявила, що відмова від територій України є нічим іншим, як диктатом РФ.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розкритикувала так звану «мирну пропозицію» Росії, назвавши її диктатом агресора.

За словами Матернової, під час зустрічі в Анкориджі президент США Дональд Трамп не наполягав на припиненні вогню, тоді як президент Росії Володимир Путін запропонував Україні поступитися східними областями, що перевищує території, захоплені військовим шляхом. «Такий «мир»є неприйнятним», – заявила посол.

Вона наголосила, що ЄС від початку війни чітко підтримує принципи міжнародного права, зокрема повну повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. «Жодних ілюзій, жодних компромісів з агресорами. Завтра президента Зеленського у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери Франції, Німеччини, Британії, Італії, Фінліндії та Європейського союзу. Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа єдина та рішуча з Україною. Вона не потерпить миру, який є просто іншим словом для капітуляції», – зазначила Матернова.

Матернова додала, що разом зі США необхідно змусити Росію до реального припинення вогню та переговорів про справжній мир. «ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора в позицію диктувати умови миру означатиме поставити під загрозу мир у всій Європі», – підсумувала вона.

