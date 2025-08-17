Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Мирна пропозиція Росії – це диктат агресора, – посол ЄС в Україні Матернова

21:18, 17 серпня 2025
Посол ЄС заявила, що відмова від територій України є нічим іншим, як диктатом РФ.
Мирна пропозиція Росії – це диктат агресора, – посол ЄС в Україні Матернова
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розкритикувала так звану «мирну пропозицію» Росії, назвавши її диктатом агресора.

За словами Матернової, під час зустрічі в Анкориджі президент США Дональд Трамп не наполягав на припиненні вогню, тоді як президент Росії Володимир Путін запропонував Україні поступитися східними областями, що перевищує території, захоплені військовим шляхом. «Такий «мир»є неприйнятним», – заявила посол.

Вона наголосила, що ЄС від початку війни чітко підтримує принципи міжнародного права, зокрема повну повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. «Жодних ілюзій, жодних компромісів з агресорами. Завтра президента Зеленського у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери Франції, Німеччини, Британії, Італії, Фінліндії та Європейського союзу. Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа єдина та рішуча з Україною. Вона не потерпить миру, який є просто іншим словом для капітуляції», – зазначила Матернова.

Матернова додала, що разом зі США необхідно змусити Росію до реального припинення вогню та переговорів про справжній мир. «ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора в позицію диктувати умови миру означатиме поставити під загрозу мир у всій Європі», – підсумувала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЄС війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео