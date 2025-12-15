Зеленський заявив, що переговори із представниками США були продуктивними та детальними

Президент наголосив, що попри складність діалогу робота команд триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори із представниками США, які відбулися у неділю та в понеділок, були продуктивними та детальними. Про це Глава держави сказав під час закриття німецько-українського форуму.

За його словами, такі розмови завжди непрості, але розмова була продуктивна.

«Наші команди продовжують працювати. Багато деталей, важливо, щоб мир був гідним. Потрібно зустрічатися й працювати над створенням умов для завершення війни», — заявив президент у Берліні.

Президент підкреслив, що поки йдуть дипломатичні процеси, удари Росії щодня тривають.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 грудня у Берліні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також української та американської делегацій. Зустріч тривала понад п’ять годин.

