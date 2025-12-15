Зеленский заявил, что переговоры с представителями США были продуктивными и детальными

Президент подчеркнул, что несмотря на сложность диалога работа команд продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоявшиеся в воскресенье и в понедельник переговоры с представителями США были продуктивными и детальными. Об этом Глава государства сказал во время закрытия немецко-украинского форума.

По его словам, такие разговоры всегда непростые, но разговор был продуктивным.

«Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно, чтобы мир был достойным. Нужно встречаться и работать над созданием условий для завершения войны», — заявил президент в Берлине.

Президент подчеркнул, что пока идут дипломатические процессы, удары России ежедневно продолжаются.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 декабря в Берлине состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также украинской и американской делегаций. Встреча длилась более пяти часов.

