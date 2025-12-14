Встреча Зеленского с американской делегацией, которая длилась более 5 часов, закончилась – продолжение следует

Переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжатся на следующий день.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также украинской и американской делегаций, длилась более пяти часов. Об этом сообщили в Офисе Президента.

«Уже 5+ часов было (речь о встрече Зеленского с Виткоффом и Кушнером – ред.), завершили на сегодня, договорились продолжить завтра утром», – рассказал советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

По его словам, обсуждение между украинской и американской сторонами будет продолжено на следующий день для достижения дальнейших договоренностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.