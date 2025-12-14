Зустріч Зеленського з американською делегацією, яка тривала понад 5 годин, закінчилася – далі буде

Перемовини зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером продовжаться наступного дня.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також української та американської делегацій, тривала понад п’ять годин. Про це повідомили в Офісі Президента.

«Вже 5+ годин було (мова про зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером - ред.), завершили на сьогодні, домовилися продовжити зав разранку», – розповів радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, обговорення між українською та американською сторонами буде продовжено наступного дня для досягнення подальших домовленостей.

