Адвокаты разъяснили, когда военнослужащие освобождаются от уплаты судебного сбора

Адвокаты рассказали о правовом регулировании, механизме подачи ходатайства и ключевой судебной практике по этому вопросу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокат, член Комитета НААУ по вопросам гражданского права и процесса Анастасия Якимова рассказала об освобождении от уплаты судебного сбора в спорах, связанных с защитой прав военнослужащих. Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области.

В частности, согласно ст. 5 Закона «О судебном сборе», от судебных расходов освобождаются участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины в делах, касающихся нарушения их прав и др.

Механизм освобождения включает подачу в суд ходатайства с документами, подтверждающими соответствующий статус. Суд, учитывая предоставленные материалы, может принять решение о полном освобождении или уменьшении расходов.

Судебная практика:

Постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины от 29 января 2025 года по делу № 600/3723/24-а по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области о признании противоправными действий и обязании совершить действия.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 сентября 2024 года по гражданскому делу № 567/79/23 по иску о признании недействительным соглашения о досрочном расторжении договора аренды земли и отмене его государственной регистрации.

Особое мнение судьи Большой Палаты Верховного Суда Украины Ткачука А. С. на определение Большой Палаты Верховного Суда от 11 сентября 2024 года по гражданскому делу № 567/79/23:

«Согласно пункту 13 части первой статьи 5 Закона № 3674-VI от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины – в делах, связанных с нарушением их прав. Закон № 3674-VI не содержит оговорок относительно круга вопросов, которые дают основания для освобождения от уплаты судебного сбора участников боевых действий. Считаю, что гарантированная государством в Законе № 3674-VI льгота должна применяться при любых обращениях участников боевых действий в суд за защитой их прав, независимо от характера, предмета и оснований иска. Учитывая изложенное, считаю, что Большая Палата Верховного Суда должна была принять к рассмотрению дело № 567/79/23 и решить вопрос об отступлении от своего вывода, изложенного в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 09 октября 2019 года по делу № 9901/311/19. В решении Большой Палаты Верховного Суда должна быть сформулирована правовая позиция, согласно которой участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора при подаче исковых заявлений, касающихся защиты их прав, свобод и законных интересов в любой сфере жизни».

Постановление Тростянецкого районного суда Винницкой области от 02 января 2025 года по делу № 147/2/25 о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины от 21 ноября 2023 года по делу № 520/10453/23 по иску о признании бездействия противоправным и обязании совершить определенные действия.

Постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины от 12 декабря 2023 года по делу № 600/1927/23-а по иску о признании противоправным отказа и обязании совершить действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.