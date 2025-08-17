Практика судів
Адвокати роз’яснили, коли військовослужбовці звільняються від сплати судового збору

23:00, 17 серпня 2025
Адвокати розповіли про правове регулювання, механізм подання клопотання та ключову судову практику з цього питання.
Адвокат, член Комітету НААУ з питань цивільного права і процесу Анастасія Якімова розповіла про звільнення від сплати судового збору у спорах, пов’язаних із захистом прав військовослужбовців. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.

Зокрема, відповідно до ст. 5 Закону «Про судовий збір», від судових витрат звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України у справах щодо порушення їхніх прав тощо.

Механізм звільнення включає подання до суду клопотання з документами, що підтверджують відповідний статус. Суд, врахувавши надані матеріали, може ухвалити рішення про повне звільнення або зменшення витрат.

Судова практика:

  • Постанова Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду України від 29 січня 2025 року у справі № 600/3723/24-а за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії.
  • Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у цивільній справі № 567/79/23 за позовом про визнання недійсною угоди про дострокове розірвання договору оренди землі та скасування її державної реєстрації.
  • Окрема думка судді Великої Палати Верховного Суду України Ткачука О. С. на ухвалу Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у цивільній справі № 567/79/23:

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов`язаних з порушенням їхніх прав. Закон № 3674-VI не містить застереження з приводу кола питань, які дають підстави для звільнення від сплати судового збору учасникам бойових дій. Вважаю, що гарантована державою у Законі № 3674-VI пільга має застосовуватись при будь-яких зверненнях учасників бойових дій до суду за захистом їхніх прав, незалежно від характеру, предмета та підстав позову. Ураховуючи викладене вважаю, що Велика Палата Верховного Суду мала прийняти до розгляду справу № 567/79/23 та вирішити питання відступу від свого висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 жовтня 2019 року у справі № 9901/311/19. У рішенні Великої Палати Верховного Суду має бути сформульована правова позиція за якою учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від слати судового збору при поданні позовних заяв що стосуються захисту їх прав, свобод та законних інтересів у будь-якій сфері життя».

  • Постанова Тростянецького районного суду Вінницької області від 02 січня 2025 року у справі № 147/2/25 про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  • Постанова Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду України від 21 листопада 2023 року у справі № № 520/10453/23 за позовом про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.
  • Постанова Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду України від 12 грудня 2023 року у справі № 600/1927/23-а за позовом визнання протиправною відмову та зобов`язання вчинити дії.

