Адвокати роз’яснили, коли військовослужбовці звільняються від сплати судового збору

Адвокат, член Комітету НААУ з питань цивільного права і процесу Анастасія Якімова розповіла про звільнення від сплати судового збору у спорах, пов’язаних із захистом прав військовослужбовців. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.
Зокрема, відповідно до ст. 5 Закону «Про судовий збір», від судових витрат звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України у справах щодо порушення їхніх прав тощо.
Механізм звільнення включає подання до суду клопотання з документами, що підтверджують відповідний статус. Суд, врахувавши надані матеріали, може ухвалити рішення про повне звільнення або зменшення витрат.
Судова практика:
«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов`язаних з порушенням їхніх прав. Закон № 3674-VI не містить застереження з приводу кола питань, які дають підстави для звільнення від сплати судового збору учасникам бойових дій. Вважаю, що гарантована державою у Законі № 3674-VI пільга має застосовуватись при будь-яких зверненнях учасників бойових дій до суду за захистом їхніх прав, незалежно від характеру, предмета та підстав позову. Ураховуючи викладене вважаю, що Велика Палата Верховного Суду мала прийняти до розгляду справу № 567/79/23 та вирішити питання відступу від свого висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 жовтня 2019 року у справі № 9901/311/19. У рішенні Великої Палати Верховного Суду має бути сформульована правова позиція за якою учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від слати судового збору при поданні позовних заяв що стосуються захисту їх прав, свобод та законних інтересів у будь-якій сфері життя».
