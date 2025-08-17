Экшн в центре Киева – в КГВА объяснили, с чем были связаны звуки взрывов и выстрелов

В центре Киева слышали взрывы – оказалось, что это съемки фильма о ГУР и СБУ.

В центре Киева жители слышали звуки, похожие на выстрелы или взрывы, которые были вызваны съемками фильма. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«События связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера», – пояснили в КГВА. Съемочный процесс проходит на локациях в центре города, а звуки являются частью постановочных сцен.

Администрация призвала киевлян сохранять спокойствие.

«Речь идет о съемках фильма, основанного на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады. Несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт. Столица является не только центром операций наших подразделений, но и подвигов», – пояснили в КМВА.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видео съемок.

