Экшн в центре Киева – в КГВА объяснили, с чем были связаны звуки взрывов и выстрелов

В центре Киева жители слышали звуки, похожие на выстрелы или взрывы, которые были вызваны съемками фильма. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
«События связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера», – пояснили в КГВА. Съемочный процесс проходит на локациях в центре города, а звуки являются частью постановочных сцен.
Администрация призвала киевлян сохранять спокойствие.
«Речь идет о съемках фильма, основанного на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады. Несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт. Столица является не только центром операций наших подразделений, но и подвигов», – пояснили в КМВА.
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видео съемок.
