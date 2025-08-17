Екшн в центі Києва – у КМВА пояснили, з чим були пов’язані звуки вибухів і пострілів

У центрі Києва чули вибухи – виявилося, що це зйомки фільму про ГУР і СБУ.

В центрі Києва мешканці чули звуки, схожі на постріли чи вибухи, які спричинені зйомками фільму. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру», – пояснили в КМВА. Знімальний процес відбувається на локаціях у середмісті, а звуки є частиною постановочних сцен.

Адміністрація закликала киян зберігати спокій.

«Йдеться про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Незважаючи на війну, країна і наші художники віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт. Столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, а й подвигах», - пояснили у КМВА.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відео зйомок.

