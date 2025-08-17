В ассоциации раскритиковали законопроект об аресте адвокатов – что он предусматривает

НААУ раскритиковала законопроект 13453, который предусматривает наделение ВСП полномочиями относительно согласия на задержание или арест адвокатов.

Наделение Высшего совета правосудия полномочиями по предоставлению согласия на задержание или арест адвокатов противоречит Конституции и принципу независимости адвокатуры, считают в Комитете законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины по итогам анализа законопроекта 13453.

Документ предусматривает, что задержание адвоката или его содержание под стражей возможно только при согласии ВСП на основании представления Генерального прокурора или его заместителя. Исключением являются случаи задержания во время или сразу после совершения тяжкого преступления.

В НААУ подчеркнули, что любые механизмы защиты прав адвокатов должны основываться на Конституции и законах Украины. В частности, во второй части статьи 3 Конституции предусмотрено, что права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. А ст. 59 – гарантирует каждому право на профессиональную правовую помощь.

Для предоставления такой помощи действует адвокатура, которой гарантирована независимость (ст. 131-2 Основного Закона). Поэтому любое влияние, препятствование, вмешательство в деятельность адвоката или функционирование адвокатуры будет иметь негативные последствия не только для адвокатов, но и для реализации конституционного права лица на профессиональную правовую помощь.

«Наделение Высшего совета правосудия, который по своей природе является конституционным органом государственной власти и судебного управления, полномочиями по предоставлению согласия на задержание адвоката или его содержание под стражей будет противоречить принципу независимости адвокатуры», – считают в НААУ.

В ассоциации подчеркнули, что поддерживают идею устранения незаконных арестов адвокатов и злоупотреблений правоохранителей, однако согласие на задержание или арест должны предоставлять именно органы адвокатского самоуправления, которые являются независимыми от государства.

В связи с этим в НААУ призвали отправить законопроект 13453 на доработку.

