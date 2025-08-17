Практика судів
В асоціації розкритикували законопроект про арешт адвокатів – що він передбачає

22:00, 17 серпня 2025
НААУ розкритикувала законопроект 13453, який передбачає надання ВРП повноважень щодо згоди на затримання чи арешт адвокатів.
Наділення Вищої ради правосуддя повноваженнями щодо надання згоди на затримання чи арешт адвокатів суперечить Конституції та принципу незалежності адвокатури, вважають у Комітеті законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України за підсумками аналізу законопроекту 13453.

Документ передбачає, що затримання адвоката або його утримання під вартою можливе лише за згодою ВРП на підставі подання Генерального прокурора чи його заступника. Винятком є випадки затримання під час або одразу після вчинення тяжкого злочину.

У НААУ наголосили, що будь-які механізми захисту прав адвокатів мають ґрунтуватися на Конституції та законах України. Зокрема, у частині другій статті 3 Конституції передбачено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. А ст. 59 - гарантує кожному право на професійну правничу допомогу.

Для надання такої допомоги діє адвокатура, якій гарантовано незалежність (ст. 131-2 Основного Закону). Тож будь-який вплив, перешкоджання, втручання у діяльність адвоката чи у функціонування адвокатури матиме негативні наслідки не тільки для адвокатів, але й для реалізації конституційного права особи на професійну правничу допомогу.

«Наділення Вищої ради правосуддя, яка за своєю природою є конституційним органом державної влади та суддівського врядування, повноваженнями щодо надання згоди на затримання адвоката чи утримання його під вартою, буде суперечити принципу незалежності адвокатури», - вважають у НААУ.

В асоціації підкреслили, що підтримують ідею усунення незаконних арештів адвокатів і зловживань правоохоронців, проте згоду на затримання чи арешт мають надавати саме органи адвокатського самоврядування, які є незалежними від держави.

Відтак, у НААУ закликали відправити законопроект 13453 на доопрацювання.

