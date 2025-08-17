Практика судов
США разоблачили мужчину, который отправлял 850 черепах как «пластиковые игрушки»

21:36, 17 августа 2025
Гражданин Китая признал вину в контрабанде 850 черепах из США в Гонконг.
Фото: justice.gov
Гражданин Китая Вэй Цян Линь признал себя виновным в незаконном экспорте около 850 черепах из США в Гонконг, маркируя их как «пластиковые игрушки для животных». Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, с августа 2023 года по ноябрь 2024 года Линь отправил 222 посылки, содержащие восточных и трехпалых коробчатых черепах — виды, которые являются родными для США и охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Торговля этими черепахами разрешается только при наличии специальных разрешений. Восточная коробчатая черепаха также внесена в список уязвимых видов Международным союзом охраны природы.

Черепах, которых ценят в Китае как статусных домашних животных из-за уникальных меток на панцирях, обнаружили во время пограничной проверки. Животные были закреплены скотчем в завязанных носках. Общая рыночная стоимость изъятых черепах составила 1,4 миллиона долларов. Кроме того, Лин экспортировал 11 посылок с другими рептилиями, в частности ядовитыми змеями.

Лину грозит до пяти лет тюремного заключения.

США Китай контрабанда

