США викрили чоловіка, який відправляв 850 черепах як «пластикові іграшки»

21:36, 17 серпня 2025
Громадянин Китаю визнав провину у контрабанді 850 черепах із США до Гонконгу.
США викрили чоловіка, який відправляв 850 черепах як «пластикові іграшки»
Фото: justice.gov
Громадянин Китаю Вей Цян Лін визнав себе винним у незаконному експорті близько 850 черепах із США до Гонконгу, маркуючи їх як «пластикові іграшки для тварин». Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними відомства, з серпня 2023 року по листопад 2024 року Лін відправив 222 посилки, що містили східних і трипалих коробчастих черепах – види, які є рідними для США та охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори (CITES). Торгівля цими черепахами дозволяється лише за наявності спеціальних дозволів. Східна коробчаста черепаха також внесена до списку вразливих видів Міжнародним союзом охорони природи.

Черепах, яких цінують у Китаї як статусних домашніх тварин через унікальні мітки на панцирах, виявили під час прикордонної перевірки. Тварини були закріплені скотчем у зав’язаних шкарпетках. Загальна ринкова вартість вилучених черепах склала 1,4 мільйона доларів. Крім того, Лін експортував 11 посилок з іншими рептиліями, зокрема отруйними зміями.

Ліну загрожує до п’яти років ув’язнення.

