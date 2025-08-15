Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в отношении лиц, уклонившихся от мобилизации, Кассационный уголовный суд Верховного Суда, как правило, занимает позицию, что нельзя назначать наказание с испытательным сроком с применением статьи 75 УК, и нужно применять реальное наказание в виде лишения свободы.

К примеру, по делу №629/2438/23 ККС ВС указал, что даже если речь идет о содержании матери-инвалида III группы и несовершеннолетнего ребенка, а также признании вины, это не является основанием для того, чтобы назначать уклонисту от мобилизации наказание с испытательным сроком, так как «освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком сформирует негативное мнение других военнослужащих о своей деятельности, окажет влияние на их боевой дух и мотивацию».

В постановлении по делу №750/1281/24 ККС ВС отметил, что апелляционный суд должен был указать причины, почему освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации. У мужчины на иждивении были несовершеннолетний ребенок и мать пенсионного возраста, а также он получил в свое время тяжелую травму.

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», по одному из дел Верховный Суд все же оставил наказание с испытательным сроком в силе. В данном деле субъектом преступления выступал мужчина, который работал на объекте критической инфраструктуры, и которого не успели забронировать (постановление ККС ВС от 18 февраля 2025 года, дело №226/1856/23).

31 июля 2025 года Кассационный уголовный суд вынес решение по делу №947/10923/24, которым, наоборот, изменил приговор апелляционного суда, который отменил назначенное судом первой инстанции мужчине наказание с испытательным сроком.

Впрочем, по данному делу мужчина после факта уклонения уже мобилизовался в ВСУ. Таким образом, он, будучи военнослужащим, будет отбывать условное наказание за уклонение от мобилизации.

Обстоятельства дела

Мужчина отказался получить повестку о его вызове в ТЦК под подпись. Приговором Киевского райсуда Одессы мужчина осужден по ст. 336 УК (уклонение от призыва) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания с испытательным сроком, с испытательным сроком 3 года.

Приговором Одесского апелляционного суда от 6 февраля 2025 года апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, а приговор суда первой инстанции в части назначенного условного наказания отменен и вынесен свой, которым мужчине назначено наказание по ст. 336 УК в виде лишения свободы на срок 3 года.

То есть, отменено наказание с испытательным сроком и назначено реальное наказание с отбыванием в местах лишения свободы.

Адвокат в кассационной жалобе указал, что сейчас мужчина безоговорочно признал вину и раскаялся в содеянном, а также в настоящее время призван на военную службу по мобилизации и надлежащим образом исполняет свой конституционный долг по защите Родины, что подтверждает его искреннее раскаяние.

Следовательно, приговор апелляционного суда на нынешний момент о возможности исправления мужчины только в условиях изоляции его от общества является необоснованным. Прокурор просила кассационную жалобу защитника оставить без удовлетворения.

Что решил Верховный Суд

Коллегия судей КУС ВС указала следующее.

Как следует из содержания приговора суда первой инстанции, назначая вид и размер наказания, местный суд учел тяжесть совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 12 УК является нетяжким, а также принял во внимание личность осужденного.

В частности, местный суд исходил из того, что мужчина ранее не судим, не женат, на иждивении никого не имеет, не работает, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, судом признаны его искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности. Обстоятельств, отягчающих наказание, в ходе судебного разбирательства установлено не было.

Учитывая личность, местный суд пришел к выводу, что применение к нему положений ст. 75 УК будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Однако с такими выводами местного суда не согласился суд апелляционной инстанции.

Так, отменяя приговор местного суда в части освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком, апелляционный суд в своем приговоре отметил, что местный суд недостаточно учел конкретные обстоятельства уголовного правонарушения, то, что осужденный, будучи военнообязанным и годным к военной службе, и уведомленный в определенном законом порядке о призыве, не явился в ТЦК, чем уклонился от призыва.

Мотивируя свои выводы, апелляционный суд указал (фактически цитируя выводы Верховного Суда – прим. ред.), что «уклонение от защиты Родины во время военной агрессии врага свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо».

Однако коллегия судей ККС Верховного Суда не соглашается с приведенными выводами суда апелляционной инстанции о невозможности освобождения мужчины от отбывания наказания с испытательным сроком на основании ст. 75 УК и считает обоснованными требования кассационной жалобы защитника в этой части.

Согласно ч. 2 ст. 50 УК наказание имеет целью не только кару, но и исправление осужденных.

В соответствии с общими принципами назначения наказания, определенными в ст. 65 УК, суд при выборе наказания обязан учитывать степень тяжести совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Как отметил Верховный Суд, из материалов уголовного производства следует, что совершенное преступление является нетяжким. Осужденный полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, сожалеет об этом поступке, о чем свидетельствует непосредственно его заявление от 17 февраля 2025 года и выписка из приказа командира воинской части о призыве на военную службу от 24 февраля 2025 года, с назначением его на должность солдата резерва 51 запасной роты. Кроме того, во время досудебного расследования он активно способствовал раскрытию преступления и в ходе судебного разбирательства признал предъявленное ему обвинение в полном объеме и согласился на рассмотрение уголовного производства в порядке ст. 349 УПК, то есть без исследования доказательств его виновности.

При наличии обстоятельств, смягчающих наказание и с признанием которых судом первой инстанции, полностью соглашается и коллегия судей, учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения кассационной жалобы защитника и применения к осужденному положений ст. 75 УК Украины. В связи с чем приговор апелляционного суда подлежит изменению в этой части.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении от 3 июня 2025 года по делу №734/2253/24 КУС ВС указал, что освобождение осужденного с военной службы в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора не лишает его права на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Для реализации этого права осужденный должен обратиться с соответствующим заявлением в администрацию учреждения исполнения наказаний, после чего решение о его условно-досрочном освобождении принимается судом в порядке исполнения судебных решений.

Автор: Наталя Мамченко

