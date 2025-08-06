Осужденный за уклонение от призыва просил применить к нему институт освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы – что решил Верховный Суд

Осужденный за уклонение от призыва выразил желание проходить военную службу, однако не мог его реализовать, поскольку считался призванным по мобилизации и не мог быть призван еще раз на военную службу по контракту.

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Освобождение осужденного с военной службы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора не лишает его права на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Для реализации этого права осужденный должен обратиться с соответствующим заявлением в администрацию учреждения исполнения наказаний, после чего решение о его условно-досрочном освобождении принимается судом в порядке исполнения судебных решений. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 3 июня 2025 года по делу № 734/2253/24.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ст. 336 УК и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что имеет желание проходить военную службу, однако не может его реализовать, поскольку из письма ТЦК следует, что он считается призванным на военную службу во время мобилизации и не может быть призван еще раз на военную службу по контракту, а это фактически приводит к невозможности применения к нему института освобождения от отбывания наказания и делает невозможным прохождение им военной службы в ВСУ.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Верховный Суд указал, что осужденному была направлена информация из воинской части о том, что он был уволен приказом командира воинской части с военной службы в запас и исключен из списков личного состава воинской части на основании пп. «в» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», в связи с вступлением в законную силу обвинительным приговором, которым осужденному назначено наказание в виде лишения свободы.

Таким образом перестали существовать основания, которые усложняли возможность применения к осужденному положений ст. 81-1 УК и он не лишен возможности реализовать заявленное им в суде кассационной инстанции волеизъявление проходить военную службу в рядах ВСУ.

В то же время коллегия судей КУС лишена процессуальной возможности условно-досрочно освободить осужденного от отбывания наказания для прохождения военной службы на основании ст. 81-1 УК.

Однако осужденный не лишен возможности обратиться с соответствующим заявлением в администрацию учреждения исполнения наказаний о желании применения к нему УДО для прохождения военной службы. После рассмотрения такого заявления решение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания для прохождения военной службы принимается судом в порядке, определенном УПК для исполнения судебных решений.

Автор: Наталя Мамченко

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