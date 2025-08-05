Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мужчина взорвал собственную квартиру — пострадали трое полицейских, что известно

19:09, 5 августа 2025
Правоохранители приехали на вызов о поджоге двери, а потом услышали запах газа, после чего произошел взрыв.
В Киеве мужчина взорвал собственную квартиру — пострадали трое полицейских, что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в квартире, который произошел сегодня около 14:00 в Дарницком районе столицы. В результате инцидента пострадали трое правоохранителей и сам владелец жилья — все они были госпитализированы с телесными повреждениями.

По предварительным данным, 34-летний житель дома на фоне личного конфликта поджег дверь квартиры своего соседа, расположенной этажом выше. После прибытия на место полицейские почувствовали сильный запах газа и немедленно начали эвакуацию жителей дома, а также вызвали экстренные службы. В этот момент в квартире, где скрывался мужчина, произошел взрыв.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. В настоящее время на месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты.

Досудебное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фигуранту, который сейчас находится в больнице, грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео