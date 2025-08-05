В Киеве мужчина взорвал собственную квартиру — пострадали трое полицейских, что известно

Правоохранители приехали на вызов о поджоге двери, а потом услышали запах газа, после чего произошел взрыв.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в квартире, который произошел сегодня около 14:00 в Дарницком районе столицы. В результате инцидента пострадали трое правоохранителей и сам владелец жилья — все они были госпитализированы с телесными повреждениями.

По предварительным данным, 34-летний житель дома на фоне личного конфликта поджег дверь квартиры своего соседа, расположенной этажом выше. После прибытия на место полицейские почувствовали сильный запах газа и немедленно начали эвакуацию жителей дома, а также вызвали экстренные службы. В этот момент в квартире, где скрывался мужчина, произошел взрыв.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. В настоящее время на месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты.

Досудебное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фигуранту, который сейчас находится в больнице, грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.