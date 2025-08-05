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У Києві чоловік підірвав власну квартиру — троє поліцейських постраждали, що відомо

19:09, 5 серпня 2025
Правоохоронці приїхали на виклик про підпал дверей, а потім почули запах газу, після чого стався вибух.
У Києві чоловік підірвав власну квартиру — троє поліцейських постраждали, що відомо
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У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у квартирі, що стався сьогодні близько 14:00 в Дарницькому районі столиці. Внаслідок інциденту постраждали троє правоохоронців та сам власник житла — усі вони госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

За попередніми даними, 34-річний мешканець будинку на тлі особистого конфлікту підпалив двері квартири свого сусіда, розташованої поверхом вище. Після прибуття на місце, поліцейські відчули сильний запах газу та негайно розпочали евакуацію мешканців будинку й викликали рятувальні служби. У цей момент в квартирі, де переховувався чоловік, пролунав вибух.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Наразі на місці працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти.

Досудове розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Фігуранту, який наразі перебуває у лікарні, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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