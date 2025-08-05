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У Резерв+ з’явилася нова опція відстрочки для ще однієї категорії військовозобов'язаних

18:33, 5 серпня 2025
Тепер один із подружжя, який доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи, може подати запит на відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.
У Резерв+ з’явилася нова опція відстрочки для ще однієї категорії військовозобов'язаних
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Міністерство соцполітики України повідомило про оновлення у застосунку «Резерв+» — тепер подати запит на відстрочку від мобілізації можуть нові категорії громадян. Йдеться про одного з подружжя, який доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи.

Що потрібно для оформлення

Щоб подати запит на відстрочку, інформація про інвалідність має бути внесена до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) або до відповідної системи Пенсійного фонду України. Також обов’язково має бути офіційний запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Як подати запит у застосунку «Резерв+»

  1. Завантажте або оновіть застосунок до останньої версії.
  2. Відкрийте застосунок та натисніть на три крапки на головному екрані.
  3. Оберіть пункт «Подати запит на відстрочку», далі — відповідну категорію.
  4. Після подачі запиту очікуйте сповіщення з результатом.

Зауважимо, що онлайн-відстрочки стали доступні через «Резерв+» з листопада 2024 року. Як вказують у Мінсоцполітики, сьогодні через застосунок оформлюється вже 40% усіх подібних запитів.

Як ми писали, Міноборони тестує можливість сплати штрафу у Резерв+ без ТЦК за неявку за повісткою.

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