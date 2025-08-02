Міноборони тестує можливість сплати штрафу у Резерв+ без ТЦК за неявку за повісткою

Штраф за неявку за повісткою можна буде сплатити онлайн, без візитів до ТЦК.

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У серпні Міністерство оборони запускає бета-тестування нової функції в застосунку Резерв+ — сплату штрафу за неприбуття за повісткою.

Новий сервіс дозволить сплатити штраф онлайн, без необхідності особистого візиту до ТЦК.

Наразі команда Міноборони проводить тестування функції та шукає користувачів, які вже отримали штраф за неприбуття за повісткою, щоб перевірити зручність і коректність роботи послуги.

Для участі потрібно заповнити форму (посилання).

Перед цим Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати «червону стрічку» з документа в застосунку.

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