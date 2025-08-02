Практика судів
  1. В Україні

Міноборони тестує можливість сплати штрафу у Резерв+ без ТЦК за неявку за повісткою

15:29, 2 серпня 2025
Штраф за неявку за повісткою можна буде сплатити онлайн, без візитів до ТЦК.
Міноборони тестує можливість сплати штрафу у Резерв+ без ТЦК за неявку за повісткою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У серпні Міністерство оборони запускає бета-тестування нової функції в застосунку Резерв+ — сплату штрафу за неприбуття за повісткою.

Новий сервіс дозволить сплатити штраф онлайн, без необхідності особистого візиту до ТЦК.

Наразі команда Міноборони проводить тестування функції та шукає користувачів, які вже отримали штраф за неприбуття за повісткою, щоб перевірити зручність і коректність роботи послуги.

Для участі потрібно заповнити форму (посилання).

Перед цим Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати «червону стрічку» з документа в застосунку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф повістка ТЦК Міноборони Резерв+ військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження, незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження – ВС

Винятком з цього правила є подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, та пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – Верховна Рада прийняла закон

Військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку з дозволу командира військової частини – парламент прийняв закон в цілому.

Громадяни 18-24 років зможуть навчатися без відриву від військової служби – прийнято закон

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – підкреслив Денис Шмигаль

Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі – Верховний Суд

Апеляційний суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, але Об’єднана палати КЦС ВС не погодилася з такою позицією.

Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду