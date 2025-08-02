Минобороны тестирует возможность оплаты штрафа в Резерв+ без визита в ТЦК за неявку по повестке

Штраф за неявку по повестке можно будет оплатить онлайн, без визитов в ТЦК.

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В августе Министерство обороны запускает бета-тестирование новой функции в приложении Резерв+ — оплату штрафа за неявку по повестке.

Новый сервис позволит оплатить штраф онлайн, без необходимости личного визита в ТЦК.

В настоящее время команда Минобороны проводит тестирование функции и ищет пользователей, которые уже получили штраф за неявку по повестке, чтобы проверить удобство и корректность работы услуги.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму (ссылка).

Ранее Минобороны запустило услугу онлайн-оплаты штрафов для военнообязанных, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года. Сервис позволяет оперативно закрыть дело об административном правонарушении и убрать «красную ленту» из документа в приложении.

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