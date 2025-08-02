На предприятии произошел несчастный случай: что должен знать работник о своих правах и обязанностях при расследовании

Срок, за который расследуют несчастные случаи или острые профессиональные заболевания, произошедшие на производстве, составляет три года с момента их возникновения.

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Пенсионный фонд в Луганской области разъясняет, что должен знать работник о своих правах и обязанностях при расследовании несчастного случая.

Пострадавший в случае несчастного случая обязан немедленно сообщить о нем непосредственному руководителю работ, службе охраны труда предприятия (учреждения, организации) или другому уполномоченному лицу предприятия (учреждения, организации).

Пострадавший должен знать, что расследование несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления) проводится комиссией предприятия (учреждения, организации) в течение пяти рабочих дней со дня создания комиссии, а специальное расследование — в течение пятнадцати рабочих дней со дня создания специальной комиссии Госслужбой труда или ее территориальным органом.

Срок давности для расследования несчастных случаев и/или острых профессиональных заболеваний (отравлений) на производстве составляет три года со дня их наступления.

В случае установления факта несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления) решением суда расследование проводится независимо от даты их наступления.

Пострадавший, члены его семьи или уполномоченное ими лицо не входят в состав комиссии, но имеют право получать от председателя комиссии информацию о ходе расследования, знакомиться с материалами расследования, получать выписки и копии из них, вносить предложения, подавать документы, касающиеся несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), давать соответствующие пояснения, а также с целью содействия объективному и своевременному расследованию предоставлять соответствующую информацию, документы и заключения или способствовать их получению от соответствующих органов, учреждений и организаций и т.п.

Председатель комиссии (специальной комиссии) обязан письменно до первого заседания комиссии проинформировать пострадавшего (членов его семьи или уполномоченное ими лицо) о назначении расследования, их правах, пригласить к сотрудничеству и на заседание комиссии (специальной комиссии), в дальнейшем предоставлять информацию о ходе расследования, ознакомить с материалами расследования на заключительном заседании комиссии (специальной комиссии).

Информация о ходе расследования и его результатах, в частности, материалы расследования, могут предоставляться председателем комиссии (специальной комиссии) пострадавшему (членам его семьи или уполномоченному ими лицу) по его (их) запросу с использованием всех доступных средств связи, в том числе в электронной форме.

Председатель и члены комиссии (специальной комиссии) имеют право получать от пострадавшего устные и письменные объяснения относительно несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), проводить его опрос.

По запросу пострадавшего (членов его семьи или уполномоченного ими лица) учреждения судебно-медицинской экспертизы, экспертно-технические центры, органы досудебного расследования, другие органы и учреждения обязаны бесплатно в кратчайшие сроки предоставлять материалы и заключения относительно несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), а в случае, когда необходимы заключения судебно-гистологической и судебно-токсикологической экспертизы — после проведения этих исследований. Учреждения здравоохранения в кратчайшие сроки бесплатно предоставляют необходимое для расследования медицинское заключение об установлении связи (или ее отсутствии) ухудшения состояния здоровья работника с воздействием на него вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, а также наличии противопоказаний по состоянию здоровья выполнять работу пострадавшим.

По результатам расследования несчастного случая пострадавшему, членам его семьи или уполномоченному ими лицу предоставляется акт по форме Н-1 вместе с документами (решение (постановление, определение) суда об установлении факта несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), аварии на производстве или о проведении повторного расследования либо постановление органа досудебного расследования о проведении расследования; особое мнение члена комиссии (в случае несогласия с выводами акта)).

В течение трех лет с даты получения акта по форме Н-1 пострадавший, член его семьи или уполномоченное ими лицо имеют право обратиться к работодателю, в Госслужбу труда или ее территориальный орган с просьбой о назначении повторного расследования (специального расследования) в связи с несогласием с обстоятельствами и причинами наступления несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления) и/или с выводами комиссии, изложенными в акте по форме Н-1.

При наличии документов, которые могут существенно повлиять на выводы комиссии (специальной комиссии), работодателем, Госслужбой труда или ее территориальным органом (или юридическим лицом, создавшим комиссию, и его органом управления) принимаются меры по назначению повторного расследования (специального расследования) несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления).

Решение комиссии (специальной комиссии), содержание акта по форме Н-1 могут быть обжалованы в судебном порядке пострадавшим, членами его семьи или уполномоченным ими лицом.

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