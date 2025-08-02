Глава ГУР Буданов рассказал, сколько было покушений на его жизнь

Кирилл Буданов сообщил, что пережил минимум 10 покушений на свою жизнь, но их могло быть и больше.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что пережил минимум десять попыток покушения на свою жизнь. По его словам, их количество может быть и больше. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

"Честно? Я даже не знаю. Таков правдивый ответ. Точное количество не знаю. Более десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", – заявил Буданов.

Напомним, что в Польше предотвратили покушение на Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува.

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