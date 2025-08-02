Очільник ГУР Буданов розповів, скільки було замахів на його життя

Кирило Буданов повідомив, що пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, але їх могло бути і більше.

Фото: ArmyInform

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Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що пережив щонайменше десять спроб замаху на своє життя. За його словами, їхня кількість може бути й більшою. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти", – заявив Буданов.

Нагадаємо, що у Польщі запобігли замаху на Президента України Володимира Зеленського в аеропорту Жешува.

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