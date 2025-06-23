Зеленського хотіли вбити в аеропорту Жешува, — глава СБУ Малюк

За словами глави СБУ, польський пенсіонер готував замах на Володимира Зеленського в Жешуві.

Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

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У Польщі запобігли замаху на Президента України Володимира Зеленського в аеропорту Жешува. Планували вбивство за допомогою FPV-дрона або снайпера, розповів журналістам глава СБУ Василь Малюк.

Як стало відомо, здійснити злочин мав військовий пенсіонер, поляк, якого завербували десятки років тому. Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Зловмисника затримали українські та польські спецслужби.

"Задача була: фізичне усунення Президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс. Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", – розповів Малюк.

Ще один замах на президента готував співробітники Управління державної охорони – про це СБУ повідомляла ще в 2024.

"За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу Президента України. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його путін зняв, він залишився радником в системі фсб", – додав глава Служби безпеки.

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