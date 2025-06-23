Зеленского хотели убить в аэропорту Жешува, — глава СБУ Малюк

По словам главы СБУ, польский пенсионер готовил покушение на Владимира Зеленского в Жешуве.

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В Польше предотвратили покушение на Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува. Планировалось убийство с помощью FPV-дрона или снайпера, сообщил журналистам глава СБУ Василий Малюк.

Как стало известно, преступление должен был совершить военный пенсионер, поляк, завербованный десятки лет назад. Он свято верил в советскую идею и вынашивал этот замысел многие годы. Злоумышленника задержали украинские и польские спецслужбы.

«Задача была: физическое устранение Президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — FPV-дрон, другой — снайперский комплекс. Всё это было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша совместная работа», — рассказал Малюк.

Ещё одно покушение на президента готовили сотрудники Управления государственной охраны — об этом СБУ сообщала ещё в 2024 году.

«По их преступному замыслу, они подыскивали людей и должны были реализовать это во время его прохода по территории Офиса Президента Украины. Вместе с ним был задержан другой полковник. Они работали на фсб рф, а именно на 5-ю службу. На тот момент её возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала Путин его снял, он остался советником в системе фсб», — добавил глава Службы безопасности.

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