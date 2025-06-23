Апелляционная палата ВАКС подтвердила законность конфискации активов полицейского из Харьковской области

Активы полицейского из Харьковской области взысканы в доход государства.

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В понедельник, 23 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение ВАКС по делу №991/970/25 от 09.04.2025 о признании необоснованными активов инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области и взыскании их в доход государства. Об этом сообщил официальный сайт АП ВАКС.

По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила решение ВАКС без изменений, а апелляционную жалобу представителя ответчика — без удовлетворения.

Речь идет о следующих активах:

автомобиль Lexus LX450D, 2018 года выпуска;

средства в размере 4 055 657,00 грн, которые были использованы на приобретение квартиры в г. Харькове.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд Верховного Суда.

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