Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність конфіскації активів поліцейського з Харківщини

Активи поліцейського з Харківщини стягнули у дохід держави.

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У понеділок, 23 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення ВАКС у справі №991/970/25 від 09.04.2025 про визнання необґрунтованими активів інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області й стягнення їх у дохід держави. Про це повідомив офіційний сайт АП ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила рішення ВАКС без змін, а апеляційну скаргу представника відповідача – без задоволення.

Йдеться про такі активи:

- автомобіль Lexus LX450D, 2018 року випуску;

- кошти у розмірі 4 055 657,00 грн, які були використані на придбання квартири у м. Харкові.

Постанова набрала законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

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