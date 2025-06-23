Волинський ТЦК пояснив інцидент з втратою свідомості чоловіка

У ТЦК повідомили, що перебуваючи у транспортному засобі, свідомість чоловіка повернулась.

Фото: dev.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК та СП пояснив інцидент з втратою свідомості чоловіка, який у Луцьку намагався втекти від працівників центру комплектування.

Там зазначили, що 23 червня на вулиці Гнідавській у місті Луцьку групою оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводилися планові заходи з перевірки військово-облікових документів.

«Під час перевірки один із чоловіків, до якого звернулися військовослужбовці, раптово почав тікати. Після того, як його наздогнали, він почав імітувати втрату свідомості. Водночас, вже перебуваючи у транспортному засобі, його свідомість одразу повернулась.

Громадянину було запропоновано прибути до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що наразі вказаний громадянин проходить ВЛК і скарг щодо свого самопочуття не має.

За результатами проходження ВЛК буде ухвалене рішення щодо придатності даного громадянина до військової служби, резюмували у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.