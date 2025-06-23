Волынский ТЦК объяснил инцидент с потерей сознания мужчины

В ТЦК сообщили, что, находясь в транспортном средстве, сознание мужчины вернулось.

Фото: dev.ua

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Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил инцидент с потерей сознания мужчины, который в Луцке пытался убежать от сотрудников центра комплектования.

Там указали, что 23 июня на улице Гнидавской в городе Луцке группой оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области проводились плановые мероприятия по проверке военно-учетных документов.

«Во время проверки один из мужчин, к которому обратились военнослужащие, внезапно начал убегать. После того как его догнали, он начал имитировать потерю сознания. В то же время, уже находясь в транспортном средстве, его сознание сразу вернулось.

Гражданину было предложено прибыть в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных и получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что в настоящее время указанный гражданин проходит ВВК и жалоб на самочувствие не имеет.

По результатам прохождения ВВК будет принято решение о пригодности данного гражданина к военной службе, резюмировали в ТЦК.

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