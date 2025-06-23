Может ли адвокат как представитель заявителя подать апелляционную жалобу на постановление о закрытии уголовного производства — позиция Верховного Суда

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу адвоката, указав, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, не имеющим права подавать апелляционную жалобу — что решил Верховный Суд.

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Отсутствие прямого указания в ст. 60 УПК на право заявителя иметь представителя не лишает его права на профессиональную правовую помощь для апелляционного обжалования определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 мая 2025 года по делу №752/21713/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Следственный судья оставил без удовлетворения жалобу адвоката на постановление о закрытии уголовного производства. Судья-докладчик апелляционного суда на основании ч. 3 ст. 399 УПК вернул апелляционную жалобу адвоката, мотивируя свое решение тем, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, которое, исходя из положений п. 3 ч. 1 ст. 303 УПК, не имеет права подавать апелляционную жалобу.

В кассационной жалобе представитель заявителя указывает, что УПК надлежащим образом не регулирует способы защиты в уголовном производстве в ситуации, когда интересы заявителя представляет представитель/адвокат, в связи с чем суд апелляционной инстанции должен был руководствоваться предписаниями ч. 6 ст. 9 УПК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 60 УПК заявителем является физическое или юридическое лицо, которое обратилось с заявлением или сообщением об уголовном правонарушении в орган государственной власти, уполномоченный начать досудебное расследование, и не является потерпевшим.

Согласно ч. 2 этой статьи заявитель имеет право: получить от органа, в который он подал заявление, документ, подтверждающий его принятие и регистрацию; получать выписку из Единого реестра досудебных расследований; подавать в подтверждение своего заявления вещи и документы; получить информацию об окончании досудебного расследования.

Таким образом, в ст. 60 УПК четко не указано о том, что заявитель имеет право иметь представителя.

В то же время в соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод каждому гарантируется право на справедливый суд, что включает, помимо прочего, право на рассмотрение дела. Соответствующие положения Конвенции нашли свое воплощение также в ст. 55 Конституции Украины.

Статьей 59 Конституции Украины регламентировано, что каждый имеет право на профессиональную правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется безвозмездно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Положениями ч. 1 ст. 24 УПК установлено, что каждому гарантируется право на обжалование процессуальных решений, действий или бездействия суда, следственного судьи, прокурора, следователя в порядке, предусмотренном этим Кодексом.

Как видно из положений п. 3 ч. 1 ст. 303 УПК, решение следователя о закрытии уголовного производства может быть обжаловано заявителем. Частью 2 ст. 309 УПК определено, что во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства. Однако судья суда апелляционной инстанции, вынося определение, не учел указанных выше положений законов и, как следствие, пришел к преждевременным выводам о необходимости возврата апелляционной жалобы представителя заявителя в связи с тем, что апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права ее подавать.

Автор: Наталя Мамченко

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