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9-річного хлопчика, якого розшукувала поліція Києва, знайшли у водоймі за сім кілометрів від дому

21:23, 2 серпня 2025
Дитину розшукували упродовж декількох годин і врешті знайшли в озері за сім кілометрів від дому на межі із Київською областю.
9-річного хлопчика, якого розшукувала поліція Києва, знайшли у водоймі за сім кілометрів від дому
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У Києві правоохоронці розшукали зниклого 9-річного хлопчика, який зник з дому напередодні. Дитину виявили у водоймі за 7 кілометрів від місця проживання — на межі з Київською областю. Хлопчик був наляканий, але неушкоджений. Поліцейські передали його батькам.

Повідомлення про зникнення надійшло до Дарницького управління поліції. За словами матері, коли вона відпочивала, син, який має особливості розвитку, непомітно вийшов з дому і зник.

Для пошуків були задіяні всі служби територіального підрозділу та наряди поліції. Правоохоронці прочісували:

  • двори та дитячі майданчики;
  • парки, закинуті будівлі;
  • лісопаркову зону.

Завдяки злагодженій роботі поліцейські виявили хлопчика у брудній водоймі. Його витягли на берег.

Медики оглянули хлопця — загрози життю не виявили. Правоохоронці доправили дитину додому та передали рідним.

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