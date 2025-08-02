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У Києві госпіталізували двох дітей після катання на атракціоні — поліція

16:08, 2 серпня 2025
У Києві на канатній дорозі в парку «Перемога» травмувалися двоє дітей – поліція
У Києві госпіталізували двох дітей після катання на атракціоні — поліція
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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом травмування двох дітей, які постраждали під час катання на канатній дорозі в парку «Перемога».

За попередніми даними, увечері двоє малолітніх зіткнулися на атракціоні. Рятувальники оперативно зняли їх з висоти, а медики госпіталізували:

  • 10-річну дівчинку з переломом руки,
  • 12-річного хлопця з травмами грудної клітки та живота.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 271 — порушення вимог законодавства про охорону праці,
  • ч. 1 ст. 137 — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання, супровідну документацію та відеозаписи з місця події. Триває досудове розслідування.

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