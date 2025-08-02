У Києві госпіталізували двох дітей після катання на атракціоні — поліція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом травмування двох дітей, які постраждали під час катання на канатній дорозі в парку «Перемога».
За попередніми даними, увечері двоє малолітніх зіткнулися на атракціоні. Рятувальники оперативно зняли їх з висоти, а медики госпіталізували:
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання, супровідну документацію та відеозаписи з місця події. Триває досудове розслідування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.