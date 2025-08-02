В Киеве госпитализировали двух детей после катания на аттракционе — полиция

Правоохранители начали уголовное производство по факту травмирования двух детей, которые пострадали во время катания на канатной дороге в парке «Победа».
По предварительным данным, вечером двое малолетних столкнулись на аттракционе. Спасатели оперативно сняли их с высоты, а медики госпитализировали:
По данному факту следователи начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
В рамках следствия правоохранители изъяли часть канатной дороги, оборудование, сопроводительную документацию и видеозаписи с места происшествия. Продолжается досудебное расследование.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.