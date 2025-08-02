В Киеве госпитализировали двух детей после катания на аттракционе — полиция

В Киеве на канатной дороге в парке «Победа» травмировались двое детей — полиция.

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Правоохранители начали уголовное производство по факту травмирования двух детей, которые пострадали во время катания на канатной дороге в парке «Победа».

По предварительным данным, вечером двое малолетних столкнулись на аттракционе. Спасатели оперативно сняли их с высоты, а медики госпитализировали:

10-летнюю девочку с переломом руки,

12-летнего мальчика с травмами грудной клетки и живота.

По данному факту следователи начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 271 — нарушение требований законодательства о охране труда,

ч. 1 ст. 137 — ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

В рамках следствия правоохранители изъяли часть канатной дороги, оборудование, сопроводительную документацию и видеозаписи с места происшествия. Продолжается досудебное расследование.

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