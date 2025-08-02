9-летнего мальчика, которого разыскивала полиция Киева, нашли в водоёме за семь километров от дома

Ребенка разыскивали в течение нескольких часов и наконец нашли в озере в семи километрах от дома на границе с Киевской областью.

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В Киеве правоохранители разыскали пропавшего 9-летнего мальчика, который исчез из дома накануне. Ребенка обнаружили в водоеме за 7 километров от места проживания — на границе с Киевской областью.

Мальчик был испуган, но не пострадал. Полицейские передали его родителям.

Сообщение о пропаже поступило в Дарницкое управление полиции. По словам матери, когда она отдыхала, сын, имеющий особенности развития, незаметно вышел из дома и исчез.

К поискам были привлечены все службы территориального подразделения и наряды полиции. Правоохранители прочесывали:

• дворы и детские площадки;

• парки, заброшенные здания;

• лесопарковую зону.

Благодаря слаженной работе полицейские обнаружили мальчика в грязном водоеме. Его вытащили на берег.

Медики осмотрели ребенка — угрозы жизни не выявлено. Правоохранители доставили его домой и передали родным.

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