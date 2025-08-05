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Розкрадання на трансформаторах у «Харківобленерго»: НАБУ і САП завершили слідство

18:51, 5 серпня 2025
Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Розкрадання на трансформаторах у «Харківобленерго»: НАБУ і САП завершили слідство
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі масштабних розкрадань в АТ «Харківобленерго». Йдеться про змову восьми осіб, які, за версією слідства, діяли в межах організованої групи.

Суть справи

Як повідомляє НАБУ, у 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль процес закупівель енергетичного обладнання для АТ «Харківобленерго» та намагався поширити свій вплив на інші держпідприємства енергетичного сектору.

Роль керівництва компанії

Керівник «Харківобленерго», згідно з матеріалами розслідування, виконував вказівки організатора та забезпечував укладання контрактів з афілійованими компаніями. Ці контракти стосувалися закупівлі трансформаторів і лічильників за цінами, завищеними у кілька разів.

 Інші учасники схеми

У реалізації схеми також були задіяні керівники структурних підрозділів енергокомпанії, співробітник Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач.

Масштаби збитків

Загалом у 2021–2022 роках учасники організованої групи планували заволодіти понад 132 млн грн коштів АТ «Харківобленерго».

Як вказують у НАБУ, отримані внаслідок вчинення злочину кошти учасники групи відмивали із залученням мережі фіктивних компаній та переводили у готівку, яку розподіляли між собою.

Оборудку викрили рік тому. Тоді про підозру повідомили 5 особам. Згодом коло підозрюваних розширили. А вже у червні 2025 року про підозру повідомили організатору схеми.

Наразі слідство завершено.

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НАБУ САП Харків

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