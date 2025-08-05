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Хищения на трансформаторах в «Харьковоблэнерго»: НАБУ и САП завершили расследование

18:51, 5 августа 2025
Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Хищения на трансформаторах в «Харьковоблэнерго»: НАБУ и САП завершили расследование
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о масштабных хищениях в АО «Харьковоблэнерго». Речь идет о сговоре восьми лиц, которые, по версии следствия, действовали в составе организованной группы.

Суть дела

Как сообщает НАБУ, в 2021 году организатор схемы взял под личный контроль процесс закупок энергетического оборудования для АО «Харьковоблэнерго» и стремился распространить своё влияние на другие госпредприятия энергетического сектора.

Роль руководства компании

Руководитель «Харьковоблэнерго», согласно материалам расследования, исполнял указания организатора и обеспечивал заключение контрактов с аффилированными компаниями. Эти контракты касались закупки трансформаторов и счётчиков по ценам, завышенным в несколько раз.

Другие участники схемы

В реализации схемы также были задействованы руководители структурных подразделений энергокомпании, сотрудник Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик.

Масштабы ущерба

В целом в 2021–2022 годах участники организованной группы планировали завладеть более чем 132 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго».

Как указывают в НАБУ, полученные в результате преступления средства участники группы отмывали с привлечением сети фиктивных компаний и переводили в наличные, которые затем распределяли между собой.

Операцию по разоблачению схемы провели год назад. Тогда подозрение было сообщено 5 лицам. Позже круг подозреваемых расширили. А в июне 2025 года подозрение было сообщено организатору схемы.

В настоящее время следствие завершено.

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НАБУ САП Харьков

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