В Резерв+ появилась новая опция отсрочки для еще одной категории военнообязанных

Теперь один из супругов, который ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы, может подать запрос на отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.

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Министерство социальной политики Украины сообщило об обновлении в приложении «Резерв+» — теперь подать запрос на отсрочку от мобилизации могут новые категории граждан. Речь идет об одном из супругов, который ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы.

Что нужно для оформления

Чтобы подать запрос на отсрочку, информация об инвалидности должна быть внесена в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС) или в соответствующую систему Пенсионного фонда Украины. Также обязательно должно быть официальное свидетельство о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Как подать запрос в приложении «Резерв+»

Скачайте или обновите приложение до последней версии. Откройте приложение и нажмите на три точки на главном экране. Выберите пункт «Подать запрос на отсрочку», затем — соответствующую категорию. После подачи запроса ожидайте уведомление с результатом.

Отметим, что возможность оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» появилась в ноябре 2024 года. По данным Минсоцполитики, сейчас через приложение оформляется уже 40% всех подобных запросов.

Как мы писали, Минобороны тестирует возможность оплаты штрафа в Резерв+ без визита в ТЦК за неявку по повестке.

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