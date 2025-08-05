В Резерв+ появилась новая опция отсрочки для еще одной категории военнообязанных

Министерство социальной политики Украины сообщило об обновлении в приложении «Резерв+» — теперь подать запрос на отсрочку от мобилизации могут новые категории граждан. Речь идет об одном из супругов, который ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы.
Что нужно для оформления
Чтобы подать запрос на отсрочку, информация об инвалидности должна быть внесена в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС) или в соответствующую систему Пенсионного фонда Украины. Также обязательно должно быть официальное свидетельство о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Как подать запрос в приложении «Резерв+»
Отметим, что возможность оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» появилась в ноябре 2024 года. По данным Минсоцполитики, сейчас через приложение оформляется уже 40% всех подобных запросов.
Как мы писали, Минобороны тестирует возможность оплаты штрафа в Резерв+ без визита в ТЦК за неявку по повестке.
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