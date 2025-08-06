Засуджений за ухилення від призову просив застосувати до нього інститут звільнення від відбування покарання для проходження військової служби – що вирішив Верховний Суд

Засуджений за ухилення від призову висловив бажання проходити військову службу, однак не міг його реалізувати, оскільки вважався призваним за мобілізацією і не міг бути призваним ще раз на військову службу за контрактом.

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Звільнення засудженого з військової служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком не позбавляє його права на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Для реалізації цього права засуджений має звернутися з відповідною заявою до адміністрації установи виконання покарань, після чого рішення про його умовно-дострокове звільнення ухвалюється судом у порядку виконання судових рішень. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 3 червня 2025 року по справі №734/2253/24.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ст. 336 КК та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що має бажання проходити військову службу, однак не може його реалізувати, оскільки з листа ТЦК слідує, що він вважається призваним на військову службу під час мобілізації і не може бути призваним ще раз на військову службу за контрактом, а це фактично призводить до неможливості застосування до нього інституту звільнення від відбування покарання і унеможливлює проходження ним військової служби в ЗСУ.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Верховний Суд вказав, що засудженому було надіслано інформацію з військової частини про те, що він був звільнений наказом командира військової частини з військової служби у запас та виключений із списків особового складу військової частини на підставі пп. «в» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», у зв'язку із набранням законної сили обвинувальним вироком, яким засудженому призначено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином перестали існувати підстави, які ускладнювали можливість застосування до засудженого положень ст. 81-1 КК і він не позбавлений можливості реалізувати заявлене ним у суді касаційної інстанції волевиявлення проходити військову службу в лавах ЗСУ.

Водночас колегія суддів ККС позбавлена процесуальної можливості умовно-достроково звільнити засудженого від відбування покарання для проходження військової служби на підставі ст. 81-1 КК.

Однак засуджений не позбавлений можливості звернутися із відповідною заявою до адміністрації установи виконання покарань про бажання застосування щодо нього УДЗ для проходження військової служби. Після розгляду такої заяви рішення про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання для проходження військової служби ухвалюється судом в порядку, визначеному КПК для виконання судових рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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