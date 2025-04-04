Верховный Суд оставил в силе наказание с испытательным сроком для работника объекта критической инфраструктуры, которого обвинили в уклонении от мобилизации

В отличие от позиций по другим подобным делам по статье 336 УК, в данном случае Верховный Суд решил, что к мужчине все же можно применить наказание с испытательным сроком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», нередко Кассационный уголовный суд Верховного Суда в отношении лиц, уклонившихся от мобилизации, занимает позицию, что нельзя назначать наказание с испытательным сроком с применением статьи 75 УК, и необходимо применять реальное наказание в виде лишения свободы (например, дела №629/2438/23, №591/6556/23, №701/1202/23, №625/67/23 и т.д.). Даже если речь идет об иждивении матери-инвалида III группы и несовершеннолетнего ребенка, а также признании вины, это, по мнению судей ВС, не является основанием для назначения уклонисту от мобилизации наказания с испытательным сроком, поскольку «освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком сформирует негативное мнение других военнослужащих о своей деятельности, повлияет на их боевой дух и мотивацию».

Вместе с тем, в одном из дел Верховный Суд все же оставил наказание с испытательным сроком в силе. В данном деле субъектом преступления выступал мужчина, работавший на объекте критической инфраструктуры, которого не успели забронировать (постановление КУС ВС от 18 февраля 2025 года, дело №226/1856/23).

Решения судов

Приговором городского суда от 10 января 2024 года мужчина был осужден за уклонение от призыва по статье 336 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ст. 75 УК его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком длительностью 2 года. Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения, а приговор суда – без изменений. В кассационной жалобе прокурор просил отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение.

Позиция Верховного Суда

Вывод суда о доказанности виновности в совершении уголовного правонарушения, за которое его осудили, и квалификация содеянного по ст. 336 УК в кассационной жалобе не оспариваются.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе прокурора о неправильном применении закона об уголовной ответственности из-за необоснованного освобождения мужчины на основании ст. 75 УК от отбывания основного наказания с испытательным сроком и несоответствие назначенного ему наказания степени тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного вследствие мягкости, по мнению Верховного Суда, являются необоснованными по следующим причинам.

Из содержания кассационной жалобы усматривается, что прокурор фактически поднимает вопрос о несоблюдении апелляционным судом определенных законом требований, касающихся назначения наказания и связанных с судейским усмотрением (дискреционными полномочиями).

Так, согласно требованиям ст. 65 УК, суд назначает наказание, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, а согласно ч. 2 ст. 50 УК наказание имеет целью не только кару, но и исправление осужденного.

По правилам ст. 75 УК, если суд при назначении наказания в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, а также лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая тяжесть уголовного правонарушения, личность виновного и другие обстоятельства дела, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком.

Институт условного освобождения не является императивным, и принятие соответствующего решения относится к дискреционным полномочиям суда, который реализует их в каждом конкретном случае, принимая во внимание установленные в деле факты, свидетельствующие о общественной опасности деяния и характеризующие осужденного.

Понятие судебной дискреции (судейского усмотрения) в уголовном судопроизводстве охватывает полномочия суда (права и обязанности), предоставленные ему государством, выбирать между альтернативами, каждая из которых является законной, и интеллектуально-волевая властная деятельность суда по разрешению в определенных законом случаях спорных правовых вопросов, исходя из целей и принципов права, общих основ судопроизводства, конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновного, справедливости и достаточности избранного наказания и т.д.

Дискреционные полномочия суда признаются и Европейским судом по правам человека, который в своих решениях (дело «Довженко против Украины») указывает лишь на необходимость оценки представителями судебных органов законности, объема, способов и пределов применения свободы, исходя из соответствия таких полномочий суда принципу верховенства права. Это обеспечивается, в частности, соответствующим обоснованием избранного решения в процессуальном документе суда.

Как видно из материалов уголовного производства, суд первой инстанции при назначении наказания учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, которое является нетяжким, данные о личности виновного, который ранее не судим, на учете у врачей-специалистов не состоит, по месту жительства негативные характеризующие сведения о нем отсутствуют, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, проживающую вместе с ним. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Кроме того, местный суд учел социально значимый вид трудовой деятельности подсудимого, связанный с обеспечением потребностей ООО «ДТЭК …», которое является предприятием угольной промышленности и критической инфраструктуры в энергетике, важность функционирования которого в период действия военного положения в Украине общеизвестна и не требует доказывания, и которое периодически подвергается вражеским обстрелам.

Также судом первой инстанции установлено, что 29 июля 2022 года директором ООО был направлен лист о бронировании персонала, в том числе водителя – подсудимого, на имя Министра энергетики Украины с указанием необходимости выполнения работ для обеспечения функционирования критической инфраструктуры, однако до настоящего времени вопрос бронирования не решен.

Кроме того, судом первой инстанции приняты во внимание сведения досудебного доклада уполномоченного органа по вопросам пробации относительно обвиняемого, согласно которому орган пробации оценивает риск совершения повторного уголовного правонарушения и риск его опасности для общества, в том числе для отдельных лиц, как средний. По заключению органа пробации, исследование информации о личности обвиняемого и результаты оценки рисков совершения им повторного уголовного правонарушения, а также его вероятной опасности для общества свидетельствуют о возможности исправления мужчины без изоляции от общества.

С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу о целесообразности назначения наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком, поскольку, по убеждению местного суда, именно такое наказание будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений.

Проверив приговор по апелляционной жалобе прокурора, доводы в которой аналогичны доводам, изложенным в его кассационной жалобе, а именно о неправильном применении местным судом к осужденному ст. 75 УК, суд обоснованно признал их несостоятельными и правильно оставил приговор местного суда без изменений, приведя соответствующие мотивы принятого решения.

Кроме того, как видно из обжалуемого судебного решения, коллегия судей учла, что подсудимый является трудоспособным лицом, работает на предприятии критической инфраструктуры.

По сведениям, предоставленным работодателем, предприятие, на котором работает обвиняемый, имеет критическое кадровое состояние. Работников (водителей транспортных средств) не хватает, в связи с чем существует угроза остановки предприятия, которое вносит существенный вклад в экономическую стабильность государства, в частности во время активных боевых действий на территории Украины, последствием которых являются значительные разрушения предприятий, экономически важных для обеспечения жизнедеятельности государства, в том числе и обеспечения Вооруженных Сил Украины.

По доводам коллегии судей, невозможность экономической поддержки ВСУ безусловно поставит под угрозу саму обороноспособность государства, поскольку любая деятельность государства требует финансирования, а основным источником такого финансирования является экономическая деятельность производственного сектора.

Рассматривая возможность освобождения осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком как лица, которое своей непосредственной деятельностью на предприятии может влиять на дальнейшую работу этого предприятия, апелляционный суд также учел, что в отношении мужчины руководством предприятия ООО заранее, 29 июля 2022 года, был поднят вопрос о его бронировании как работника критической инфраструктуры.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что это не уменьшает актуальности вопроса выполнения военнообязанными своего гражданского и конституционного долга по защите государства, и указал, что в данной конкретной ситуации экономическая невозможность обеспечения вооруженных сил является непосредственным фактором их дальнейшего существования.

По убеждению коллегии судей, бесперебойная деятельность критической инфраструктуры и защита государства являются неотъемлемыми частями, между которыми следует сохранить справедливый баланс.

При этом суд апелляционной инстанции подчеркнул, что освобождение осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком не несет для него положительных последствий в будущем, поскольку он является лицом, которое будет иметь судимость с определенными юридическими последствиями, при этом в соответствии с требованиями ст. 76 УК в течение двух лет должен выполнять возложенные на него обязанности, то есть находиться под бременем уголовной ответственности за их невыполнение.

Таким образом, Верховный Суд оставил постановление Днепровского апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу прокурора – без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.