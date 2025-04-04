Прокурор поздравил полицейских с Днем контрацепции и получил за это наказание

«У кого есть знакомые га*****оны, позвоните и поздравьте их», – прокурор также обратился к полицейским с необычной просьбой.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрела дисциплинарное дело прокурора Березанского отдела Николаевской окружной прокуратуры Николаевской области Максима Мишустина.

Как отмечается в материалах дисциплинарного дела, 26 сентября 2024 года Максим Мишустин в свое рабочее время разослал четырем сотрудникам полиции отделения полиции № 8 Николаевского районного управления полиции сообщения в мессенджере WhatsApp с изображением и «просьбой» не совсем этичного содержания.

Речь идет о картинке с изображением средств контрацепции и характерным текстом на русском языке:

«Сегодня всемирный день контрацепции – у кого есть знакомые га*****оны, позвоните, поздравьте».

К указанному изображению прокурор также добавил свой комментарий:

«Не забудьте сегодня позвонить и поздравить (далее указана фамилия старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Николаевской области)».

В полиции такой креатив Максима Мишустина не оценили и пожаловались руководителю Николаевской окружной прокуратуры.

В итоге на поведение прокурора поступила жалоба в КДКП.

Интересно, что Максим Мишустин вину не признал, сообщил, что не совершил ничего противозаконного и попросил его не наказывать.

Впрочем, прокурорская «дисциплинарка» в действиях Максима Мишустина установила грубое нарушение правил прокурорской этики, которое нанесло вред авторитету прокуратуры.

В итоге, решением КДКП 27 марта 2025 прокурор был привлечен к ответственности в виде запрета сроком на 1 год на перевод в орган прокуратуры высшего уровня или на назначение на высшую должность в органе прокуратуры, в котором прокурор уже занимает должность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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