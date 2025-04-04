Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Прокурор поздравил полицейских с Днем контрацепции и получил за это наказание

12:00, 4 апреля 2025
«У кого есть знакомые га*****оны, позвоните и поздравьте их», – прокурор также обратился к полицейским с необычной просьбой.
Прокурор поздравил полицейских с Днем контрацепции и получил за это наказание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрела дисциплинарное дело прокурора Березанского отдела Николаевской окружной прокуратуры Николаевской области Максима Мишустина.

Как отмечается в материалах дисциплинарного дела, 26 сентября 2024 года Максим Мишустин в свое рабочее время разослал четырем сотрудникам полиции отделения полиции № 8 Николаевского районного управления полиции сообщения в мессенджере WhatsApp с изображением и «просьбой» не совсем этичного содержания.

Речь идет о картинке с изображением средств контрацепции и характерным текстом на русском языке:

«Сегодня всемирный день контрацепции – у кого есть знакомые га*****оны, позвоните, поздравьте».

К указанному изображению прокурор также добавил свой комментарий:

«Не забудьте сегодня позвонить и поздравить (далее указана фамилия старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Николаевской области)».

В полиции такой креатив Максима Мишустина не оценили и пожаловались руководителю Николаевской окружной прокуратуры.

В итоге на поведение прокурора поступила жалоба в КДКП.

Интересно, что Максим Мишустин вину не признал, сообщил, что не совершил ничего противозаконного и попросил его не наказывать.

Впрочем, прокурорская «дисциплинарка» в действиях Максима Мишустина установила грубое нарушение правил прокурорской этики, которое нанесло вред авторитету прокуратуры.

В итоге, решением КДКП 27 марта 2025 прокурор был привлечен к ответственности в виде запрета сроком на 1 год на перевод в орган прокуратуры высшего уровня или на назначение на высшую должность в органе прокуратуры, в котором прокурор уже занимает должность.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция прокурор квалификационно-дисциплинарнпя комиссия прокуроров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді