Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвонить та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розглянула дисциплінарну справу прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області Максима Мішустіна.

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, 26 вересня 2024 року Максим Мішустін в свій робочий час розіслав чотирьом співробітникам поліції відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції повідомлення у месенджері WhatsApp з зображенням та «проханням» не зовсім етичного змісту.

Мова йде про картинку з зображенням засобів контрацепції і характерним текстом російською мовою:

«Сегодня всемирный день контрацепции – у кого есть знакомые га*****оны, позвоните, поздравьте».

До вказаного зображення прокурор також додав свій коментар:

«Не забудьте сьогодні подзвонити і поздравити (далі вказано прізвище старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Миколаївській області)».

В поліції такий креатив Максима Мішустіна не оцінили та поскаржилися керівнику Миколаївської окружної прокуратури.

У підсумку на поведінку прокурора надійшла скарга до КДКП.

Цікаво, що Максим Мішустін провину не визнав, повідомив, що не вчинив нічого протизаконного та попросив строго його не карати.

Прокурорська «дисциплінарка» в діях Максима Мішустіна встановила грубе порушення правил прокурорської етики, яке завдало шкоди авторитету прокуратури.

Відтак, рішенням КДКП 27 березня 2025 року прокурор був притягнутий до відповідальності у виді заборони строком на 1 рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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