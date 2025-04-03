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Канада запроваджує 25% мита на автомобілі з США

20:37, 3 квітня 2025
Канада запровадить 25% тариф на всі автомобілі, що імпортуються зі США, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі в Північній Америці.
Канада запроваджує 25% мита на автомобілі з США
Фото: GettyImages
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу.

Канада запроваджує дзеркальні 25% мита на автомобілі із США. Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні, передає CNN.

«Канада відповість, використовуючи підхід США: ми запроваджуємо 25% мита на усі ввезені зі США автомобілі, які не відповідають умовам північноамериканської угоди про вільну торгівлю, а також на неканадські компоненти імпортованих зі США автомобілів, навіть якщо вони відповідають умовам вільної торгівлі» - сказав Карні.

Прем’єр наголосив, що дзеркальні канадські мита, на відміну від американських, не поширюватимуться на автомобільні деталі, «оскільки ми свідомі переваг нашої інтегрованої системи виробництва».

«Мита також не діятимуть проти автомобільних складових із Мексики, яка дотримується умов угоди про вільну торгівлю», - зазначив він.

Карні додав, що Канада очікує стягнути цими митами до держбюджету додатково близько 8 мільярдів доларів і направити усі ці кошти «безпосередньо робітникам й компаніям, що постраждали від мит».

Додамо, Дональд Трамп після запровадження мит порівняв США з пацієнтом, який одужує.

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США Дональд Трамп Канада

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