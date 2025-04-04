Об’єднана палата ККС ВС вказала умови для перегляду ухвали слідчого судді ВАКС під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами

АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження, вважаючи, що рішення слідчого судді ВАКС про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню – позиція ОП ККС ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвала слідчого судді може бути переглянута слідчим суддею під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами, зазначеними у ч. 2 ст. 459 КПК, коли вона безпідставно обмежує конституційні права та свободи людини і її подальша чинність суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства, а також якщо вона не втратила законної сили внаслідок спливу строку її дії або внаслідок її виконання та відсутні інші засоби правового захисту цих прав і свобод (апеляційне оскарження, періодичний перегляд, нове звернення тощо). На це вказала у своїй постанові Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.02.2025 по справі №991/7253/23.

Позиції ВАКС

Слідчий суддя ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Надалі слідчий суддя ВАКС відмовив у відкритті провадження за заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами цього рішення, оскільки ухвали слідчого судді не підлягають перегляду за нововиявленими обставинами.

АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, вважаючи, що таке рішення слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що відповідно до Рішення КСУ від 10.04.2024 ч. 1 ст. 459 КПК не містить заборони перегляду за нововиявленими обставинами ухвал слідчих суддів, що набрали законної сили.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС

Необхідність відступити від висновку, викладеного у постанові Другої судової палати ККС від 9.10.2024 у справі № 344/8676/24, про те, що оскільки ухвала, постановлена за результатами розгляду заяви про перегляд рішення слідчого судді в порядку глави 34 КПК, не входить до переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку відповідно до ст. 309 КПК, то така ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду залишила без зміни ухвалу АП ВАКС про відмову у відкритті апеляційного провадження.

ОП ККС ВС вказала, що КСУ у Рішенні, на яке посилається сторона захисту, підкреслив екстраординарний характер перегляду за нововиявленими обставинами і зазначив, що право на перегляд ухвали слідчого судді зумовлено наявністю істотних та переконливих передумов для такого перегляду й з урахуванням потреби додержання вимог щодо розумних строків досудового розслідування, а також, якщо чинність такої ухвали суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства.

Тому право на перегляд за нововиявленими обставинами має бути узгодженим з екстраординарною сутністю такого виду перегляду судових рішень.

Отже, не будь-яке рішення слідчого судді може бути переглянуте за нововиявленими обставинами, а лише таке, яке попри виявлення обставин, що свідчать про його помилковість, може залишитися чинним і впливати на долю зацікавленої особи через відсутність правових засобів виправлення таких помилок.

Таким чином, вирішуючи питання, чи може бути переглянута ухвала слідчого судді, постановлена під час незакінченого досудового розслідування, залежить від характеру рішення та доступності засобів ординарного оскарження, передбачених КПК.

ОП ККС ВС вважає, що ухвала слідчого судді, перегляду якої вимагала сторона захисту, не є тим рішенням, яке підлягає перегляду за нововиявленими обставинами. Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування не створює ситуації, яка не може бути виправлена іншими засобами, крім як переглядом цього рішення за нововиявленими обставинами.

Висновок ОП ККС ВС про застосування норм права

Рішення за наслідками перегляду за нововиявленими обставинами може бути оскаржене в порядку, передбаченому КПК, для оскарження того рішення, перегляду якого вимагала зацікавлена особа.

Ухвала слідчого судді може бути переглянута слідчим суддею під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами, зазначеними у ч. 2 ст. 459 КПК, коли вона безпідставно обмежує конституційні права та свободи людини і її подальша чинність суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства, а також якщо вона не втратила законної сили внаслідок спливу строку її дії або внаслідок її виконання та відсутні інші засоби правового захисту цих прав і свобод (апеляційне оскарження, періодичний перегляд, нове звернення тощо).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.