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TikTok загрожує штраф у 500 млн євро за передачу даних з ЄС до Китаю

20:00, 3 квітня 2025
TikTok може отримати штраф за порушення правил конфіденційності даних у Європі.
TikTok загрожує штраф у 500 млн євро за передачу даних з ЄС до Китаю
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Китайська компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, може отримати штраф у розмірі 500 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності даних у Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, ірландська Комісія із захисту даних, що наглядає за технологічними гігантами в ЄС, готується оголосити рішення до кінця квітня.

Підставою став результат розслідування, яке триває з 2021 року: регулятор встановив, що TikTok незаконно передавав особисті дані європейських користувачів інженерам у Китаї, що є порушенням Загального регламенту захисту даних (GDPR).

Журналістам не вдалося отримати офіційний коментар від TikTok, а представники ірландської Комісії відмовилися від коментарів.

Як відомо, у США 5 квітня спливає термін, упродовж якого ByteDance повинна знайти американського покупця для TikTok. Інакше платформа ризикує бути заблокованою владою США.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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ЄС штраф Китай TikTok

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