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Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok у країні

18:54, 17 січня 2025
Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok, якщо ByteDance не продасть сервіс до 19 січня.
Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok у країні
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Верховний суд Сполучених Штатів Америки відмовився задовольнити апеляцію TikTok, що стосується питань свободи слова. Отже, судді підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язує китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня — за день до інавгурації Дональда Трампа.

У разі, якщо цього не станеться, сервіс має бути забороненим на території США. Про це повідомляє Associated Press.

Судді Верховного Суду вирішили, що ризик для національної безпеки, створюваний зв’язками ByteDance з Китаєм, перевищує побоювання з приводу обмеження свободи слова або з приводу 170 млн користувачів цієї соцмережі на території США.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден вирішив не вводити заходів щодо блокування TikTok у країні. Рішення про можливе блокування соціальної мережі вирішили передати майбутній адміністрації Дональда Трампа. 

Як відомо, наприкінці грудня 2024 року Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням відкласти набрання чинності законом про заборону TikTok.  

Як писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

Нагадаємо, Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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суд США TikTok

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